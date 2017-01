Erg knap: Beerschot-Wilrijk klopt team dat nog Europees speelde dit seizoen

Beerschot-Wilrijk is dezer dagen op stage in Turkije. En dat doet het inclusief een oefenwedstrijd. En die werd verrassend gewonnen.

Beerschot-Wilrijk legde er namelijk FC Ordabasy op tijdens de winterstage in Antalya. En dat is niet slecht, want het team eindigde dit seizoen vierde in Kazachstan.

Dat deed het vorig jaar ook, waardoor het dit seizoen zelfs uitkwam in de Europa League. Het was uiteindelijk Yan De Maeyer die op vijf minuten van het einde scoorde voor Beerschot-Wilrijk.