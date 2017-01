Transfergekte in januari: de meest spraakmakende deals op een rijtje!

door Johan Walckiers

door

Er gebeurde al heel erg veel op de transfermarkt

Foto: © photonews

De wintermercato barstte op 1 januari in alle hevigheid los. En de eerste week was er meteen wel héél veel nieuws. Hoog tijd dus voor een round-up, want het is nodig.