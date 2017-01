Dury over ontgoochelde spits: "Ik kan niet iedereen beter maken"

door Redactie



Westerlo jaagt op Obbi Oulare en dat zou geen al te groot probleem mogen zijn, want bij Zulte Waregem komt de aanvaller amper aan de bak. Trainer Francky Dury lijkt hem ook weinig in de weg te gaan leggen.

Dury heeft al veel succes gekend met zogenaamde 'afdankertjes', maar bij Oulare lijkt hij niet te slagen. "Ik begrijp dat Obbi weg wil, omdat hij naar Zulte Waregem gekomen is om te spelen", zegt hij in de Krant van West-Vlaanderen. "Hij heeft het moeilijker met zijn rol als invaller dan jongens als Sander Coopman, Jens Naessens, Kingsley Madu en Hendrik Dalsgaard. Hoe jammer ook, ik kan niet elke speler beter maken."

En Dury zag ook het moment waarop het verkeerd liep. "Met Obbi waren we nochtans op de goede weg. Maar na zes weken intensief trainen kwam hij met een blessure aan de voet terug van de belofte-interland in Malta. Daardoor gingen opnieuw drie kostbare weken verloren, een periode waarin Oulare is beginnen te tobben en de trein van Zulte Waregem vertrokken was."