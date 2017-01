En het gaat door: nog een transfer die rond is voor Club Brugge

De Colombiaanse verdediger German Mera heeft zondag - zoals eerder al aangekondigd - zijn contract bij Club Brugge getekend. De verdediger komt over van Deportivo Cali.

Zaterdag officialiseerde Club Brugge al de transfers van Helibelton Palacios en Lex Immers. Ook de transfer van Mera was al aangekondigd, maar Deportivo Cali heeft via de officiële kanalen nu ook laten weten dat de deal rond is. De verdediger heeft - net als Palacios - dezelfde manager als José Izquierdo.

Club is bijzonder actief op de transfermarkt deze winter, in tegenstelling tot de zomer. Na Carlos Strandberg, Ethan Horvath, Lex Immers en Palacios is Mera al de vijfde transfer deze mercato. Ook op uitgaand vlak zijn er al heel wat overbodige spelers gestald.