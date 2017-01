Vanhaezebrouck over zijn typische armengezwaai waar de fans van Club Brugge de spot mee dreven: "Wat is dan het beste? Dat Hein er niet meer is?

door Diederik Geypen

door

Hein Vanhaezebrouck weet dat er altijd commentaar zal zijn

Foto: © photonews

Hein Vanhaezebrouck is een oefenmeester die zich wel eens laat gelden langs de zijlijn. "Als ik vind dat ik honderd procent gelijk heb, reageer ik", liet hij eerder optekenen. En dan durft de Gentse succescoach met de armen te zwaaien.