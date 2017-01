Moest de topper tussen Antwerp en Roeselare afgelast worden? "In veertien jaar zelden meegemaakt, het was onbespeelbaar"

door Dirk Pieters en Redactie



De topper tussen Antwerp en Roeselare ging vrijdagavond in barre winteromstandigheden gewoon door. Hoewel de Great Old er met doeken alles aan deed om het veld zo optimaal mogelijk te houden, lag het er beenhard bij.

Scheidsrechter Wesley Alen liet de match doorgaan, maar voor Roeselare-doelman Wouter Biebauw had dat ook anders mogen zijn. "Het veld vond ik, ondanks alle inspanningen van Antwerp, eigenlijk niet bespeelbaar", vertelt hij bij Voetbalkrant.com.

"In mijn veertienjarige profcarrière stond ik nog niet vaak op zo'n hard en glad veld. Vooral de rechterkant van de Bosuil lag er slecht bij", aldus het sluitstuk van de West-Vlamingen.

Nadenken over veldverwarming

"Ik begrijp dat men die 12.000 fans niet zo makkelijk naar huis wil sturen. Dat is altijd een moeilijke beslissing voor de scheidsrechter. Maar misschien is veldverwarming voor alle profclubs toch wel aangewezen."

Enkel de clubs uit de Jupiler Pro League beschikken over een verplichte veldverwarming. In de pas opgerichte 1B-reeks is dat nog niet het geval.