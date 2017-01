Preud'homme is ontgoocheld in deze speler bij Club: "We hebben er zoveel tijd ingestoken, maar hij heeft zich laten gaan"

door Aernout Van Lindt

door

Michel Preud'homme van Club Brugge was ontgoocheld in deze speler

Foto: © Photonews

Michel Preud'homme is met Club Brugge bezig een mooi verhaal te schrijven. Hij hoopt op een tweede titel op rij met blauw-zwart, al was niet elk verhaal even positief. Zo is hij van een speler niet te spreken.