Batshuayi krijgt kans Ã©n scoort meteen (met beelden) - Origi & co raken niet voorbij vierdeklasser

Batshuayi krijgt kans én scoort meteen (met beelden) - Origi & co raken niet voorbij vierdeklasser

door Bart Vandenbussche

door

Michy Batshuayi scoort meteen bij eerste basisplaats sinds oktober

In Engeland stond dit weekend voetbal in de FA Cup op het programma. Michy Batshuayi kreeg voor het eerst sinds oktober nog eens een basisplaats bij Chelsea, terwijl Origi in de spits stond bij Liverpool.