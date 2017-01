Roeselare herstelt van eerste nederlaag na zestien matchen: "Op papier heeft Antwerp de beste kern, maar..."

door Dirk Pieters en Redactie



Het moest er ooit van komen, en vrijdag was het zover. Na zestien matchen zonder nederlaag verloor Roeselare met het kleinste verschil bij Antwerp. De strijd om het tweede finaleticket richting promotie ligt zo weer open.

Op de nederlaag viel voor Roeselare-doelman Wouter Biebauw niets aan te merken. "Antwerp creëerde de beste kansen. Zeker na de 1-0 kregen we het ontzettend moeilijk", vertelt de goalie bij Voetbalkrant.com.

"Het zullen nog spannende weken worden waarin details bepalend zullen zijn. We willen snel aanknopen met een overwinning om ons goede gevoel terug te vinden", gaat Biebauw verder.

"Bevestigen dat we de beste ploeg zijn"

"Op papier heeft Antwerp misschien wel de sterkste kern, maar ik denk dat we met Roeselare al lieten zien dat we de beste ploeg hebben. Dat proberen we de komende weken te bevestigen."