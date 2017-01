Nieuwste aanwinst van Genk moest keuze maken tussen twee sporten: "Anders speelde ik nu in Amerika"

door Redactie



Sander Berge moet bij Racing Genk de vertrokken Wilfred Ndidi komen vervangen. Maar de 18-jarige Noor liet meteen weten dat hij geen kopie is van de Nigeriaanse middenvelder. "Mijn kwaliteiten liggen meer in de opbouw", liet hij weten.

Berge is 1m90, maar is geen echte recuperator. "Ik heb Ndidi eigenlijk niet zo vaak zien spelen, maar ik weet dat de balrecuperatie zijn grootste kwaliteit was. Ik moet het ook hebben van mijn inspeelpas. Mijn kwaliteiten liggen meer in de opbouw dan in de recuperatie. Als ik rustig de tijd krijg om mij aan te passen, weet ik dat ik mijn stempel wel kan drukken op deze ploeg", zegt hij in HLN.

Maar Berge heeft nog andere kwaliteiten, maar dan wel in een andere sport. Hij verkoos voetbal boven basketbal. "Anders was ik misschien nu aan de slag in de college-basketbalcompetitie in Amerika", aldus Berge. "Mijn broer heeft vier jaar voor een universiteit in Chicago gespeeld. En mijn beide ouders zijn international geweest voor Noorwegen in het basketbal."