Lierse hakt Lommel helemaal in de pan en grijpt macht in 1B

Lierse en Lommel United maakten de speeldag rond in de Proximus League. En het werd een doelpuntenrijke wedstrijd, met veel sensatie en een meesterlijke thuisploeg.

Lierse maakte indruk in eigen huis tegen Lommel United. Winst bracht hen naast Roeselare in de stand van de tweede periode, dus wilden ze op het Lisp maar wat graag de punten thuishouden.

En daarvoor konden ze opnieuw rekenen op Dylan De Belder. Hij maakte er twee, goed voor de 1-0 en de 4-0. Tussendoor hadden Masika en Joachim vanop de stip ook weten raak te treffen.

Masika deed vervolgens nogmaals zijn duit in het zakje, goed voor de forfaitcijfers. Lommel redde nog de eer via Neven, maar het staat nu wel alleen laatste in de stand. Lierse komt naast Roeselare en heeft een beter doelsaldo. Antwerp volgt op 1 puntje in de stand.