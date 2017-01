Thorgan Hazard zet 2017 bijzonder slecht in

door Redactie



2017 is niet al te best begonnen voor Thorgan Hazard. De aanvallende middenvelder blesseerde zich aan de enkel op stage met Borussia Mönchengladbach.

De broer van Eden moest de training verlaten nadat hij geraakt werd aan de enkel, maar de ernst van de blessure is nog niet bekend. Mogelijk mist hij wel de rest van de stage, wat zijn voorbereiding duchtig in de war kan sturen.

Borussia speelt zijn eerste match van 2017 op 23 januari tegen Darmstadt, de laatste in het klassement. Al zal de nieuwe trainer van de Borussen, Dieter Hecking, ook wel zijn ploeg moeten laten draaien, want de Fohlen staan pas vijftiende in het klassement.