Knappe beelden! Zenit Sint-Petersburg zwaait Rode Duivel Axel Witsel uit met dit geweldig filmpje

De 27-jarige Witsel maakte bij Zenit zowat alles mee. Een Russische titel en beker, en deelname aan de Champions League en Europa League. Al die mooie tijden bundelde zijn ex-club nu samen in een knap filmpje waarmee het onze landgenoot uitzwaait.

Zenit-TV neemt de kijker mee voor een unieke blik achter de schermen en sluit af met een welgemeende dankuwel. Het laden van het filmpje kan enkele seconden in beslag nemen.

Thanks Axel! Watch Zenit TV's tribute to the midfield general:

📺https://t.co/e6uYnQJyOh pic.twitter.com/7yqDXIDjKv