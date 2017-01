Stuivenberg onervaren? "Het risico is veel kleiner bij mij"

Het zegt veel over de club Racing GenkDeel deze quote:

"Het zegt veel over de club Racing Genk dat ze op zoek zijn gegaan naar een coach die echt past in hun filosofie. Met mijn aanstelling steken zij hun nek uit, maar ik ga keihard werken om successen te halen en in dat proces ook spelers beter te maken. Dat is de enige manier waarop ik me kan bewijzen."