Bolingoli over Jordan en Romelu: "Ik ben technisch wel bij de besten van de familie"

Boli Bolingoli mag zich de komende maanden gaan bewijzen bij STVV. De snelle winger/flankverdediger wordt verhuurd door Club Brugge, waar de kansen voor hem schaars waren geworden.

De neef van Jordan en Romelu kreeg van de media van de club natuurlijk vragen over zijn bekendere familieleden. "De gelijkenissen tussen ons? Misschien ben ik wel sneller dan hen. Haha! Nee, nee, ik weet het eigenlijk niet. We zijn helemaal anders, we verschillen toch wel. Zij zijn misschien iets breder en fysieker dan mij, maar ik denk dat ik technisch wel een van de beste ben in de familie."

Maar zijn neven staan wel al verder. "Ik wil zoveel mogelijk speelminuten verzamelen want dat is de voorbije jaren niet gelukt. Ik ben trainer Ivan Leko dankbaar dat ik die nu wel zal kunnen krijgen", aldus de man die CL-ervaring meebrengt naar Stayen. "Ja dat is toch wel een heel ander niveau. Niet iedereen kan zeggen dat hij in de Champions League heeft gespeeld en ik ben blij met de speelminuten die ik op dat toneel heb gekregen."