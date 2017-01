FIFA-awards: de beste elf zijn en beste coach zijn al bekend

Vandaag worden in Zürich de FIFA-awards uitgereikt. Daarbij worden de beste speler, de beste coach en de beste elf van het seizoen bekendgemaakt. Lionel Messi, Antoine Griezmann en Cristiano Ronaldo strijden om de eer van beste speler.

Beste coach

Claudio Ranieri heeft het gehaald in de verkiezing van beste coach. De trainer leidde Leicester City geheel onverwacht naar de titel in de Premier League, een prestatie die als promovendus nog nooit gezien was.

Beste elf

Intussen zijn wel al de beste elf van het seizoen bekendgemaakt. Opvallend daarbij: geen enkele speler uit de Premier League, toch één van de hoogst aangeschreven competities. Real Madrid en Barcelona gaan met het gros van de plaatsen lopen.

Beste elf: Neuer, Alves, Ramos, Pique, Marcelo, Modric, Kroos, Iniesta, Ronaldo, Suarez, Messi

Beste fans

De fans van Liverpool en Borussia Dortmund hebben de 'Best Fan Award' gekregen voor het gezamelijk ten berde brengen van 'You'll never walk alone' in de Europa League-confrontatie.