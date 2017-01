Ook Maradona is fan van het plan van Infantino: "48 landen op een WK zal de passie voor het voetbal vernieuwen"

door Redactie



Na José Mourinho heeft nu ook Diego Armando Maradona te kennen gegeven dat hij fan is van het idee van Gianni Infantino om vanaf 2026 een WK te spelen met 48 (!) landen. Morgen hakt de FIFA de knoop door.

"Ik vind het een geweldig idee van Gianni", zei Maradona in Zürich, waar de beau monde van de voetballerij verzameld is voor het FIFA-gala van vanavond. Pluisje speelde er overigens samen met Infantino en andere prominenten een wedstrijdje voetbal naast het FIFA-kantoor.

"Het biedt kansen aan landen die normaal gesproken aan de kwalificatie beginnen in de wetenschap dat ze het WK toch niet halen. Dit geeft ieder land de kans om te dromen van WK-deelname en het vernieuwt de passie voor het voetbal", vindt de Argentijnse ex-voetballer, die sinds vorig jaar als een soort adviseur van Infantino aan de slag is. De FIFA neemt dinsdag een beslissing over dit dossier.