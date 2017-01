Boeckx kent zijn rol: "De ideale mix tussen Davy en Mile? Ik"

door Redactie



Frank Boeckx helpt zijn collega-doelmannen Roef en Svilar

Foto: © photonews

Frank Boeckx is misschien wel de meest opvallende figuur bij Anderlecht. Wie voor het seizoen had voorspeld dat hij eerste doelman ging worden, was misschien wel gek verklaard. Maar de sfeermaker bij uitstek heeft zich bewezen. En heeft een heel belangrijke rol in het geheel.