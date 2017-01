Harbaoui haalt uit naar Weiler: "Eerst een speech om me te overtuigen en dan laat hij me vallen"

Hamdi Harbaoui heeft zijn zorgen tijdens de vakantie opzijgezet en is met een fris hoofd op training bij Charleroi verschenen. Wat hij bij Anderlecht meemaakte, is hij echter nog niet vergeten. En vooral René Weiler krijgt een veeg uit de pan.

Harbaoui werd na een dispuut met René Weiler helemaal opzijgeschoven. “In het begin van het seizoen scoorde ik regelmatig in de weinige minuten die ik meedeed. Daarna werd ik zonder enige uitleg aan de kant geschoven en dat was toch een gebrek aan respect van Weiler. Voor het seizoen gaf hij een hele speech om me te overtuigen voor Anderlecht te kiezen en daarna liet hij me vallen. Als ik nu nog ongedisciplineerd was, dan had ik het nog begrepen, maar ik werkte wel als een gek", zegt hij in Het Nieuwsblad.