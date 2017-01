De 17-jarige verdediger die indruk maakte op Weiler: Faes bijgebeend

René Weiler heeft veel van de jonge talenten die bij Anderlecht de voorbije jaren leken te gaan doorbreken aan de kant geschoven. Maar toch nam hij een paar jonge gasten mee, waaronder één nieuweling. Maak kennis met Hannes Delcroix.

Met Wout Faes en Jorn Vancamp zijn er twee talenten mee die al heel het seizoen met de A-kern mogen meetrainen. Voor Delcroix is het allemaal vrij nieuw, want hij trainde nog maar sporadisch met de grote jongens mee en het is zijn eerste stage. Maar insiders zien het niet als een grote verrassing, want Delcroix - die al jaren gezien wordt als één van de grote talenten - zagen hem dit seizoen nog verder ontwikkelen.

Delcroix is bij de beloften van Anderlecht het vaste maatje van Faes centraal in de verdediging. Een verdediging die Mo Ouahbi soms ook met drie opstelt, maar de tactische flexibiliteit van Delcroix is één van zijn sterktes. De 17-jarige verdediger, die sinds 2013 en het faillissement van Beerschot bij paars-wit speelt, krijgt de kans om zich te bewijzen aan Weiler.

Weiler onder de indruk

Zijn sterktes? Rust aan de bal, overzicht, snelheid, techniek en kracht. Delcroix is zich de laatste maanden zo aan het ontwikkelen dat hij het niveau van Wout Faes bijgebeend heeft. En als linksvoetige centrale verdediger heeft hij wel een toekomst bij de club, want zo is er al lang (sinds Deschacht) geen meer uit de jeugd gekomen. Weiler heeft hem zelf nog niet aan het werk gezien in matchen, maar is naar verluidt onder de indruk van waar hij al staat op die jonge leeftijd.