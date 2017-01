In een recent verleden nog winnaar van de Champions League en nu op de dool, maar: 'Gevallen topclub bereidt 'sensationeel' bod op Messi voor'

Ondanks het feit dat hij gedurende iedere transferperiode minstens één keer in verband wordt gebracht met een transfer, speelt Lionel Messi al zijn hele leven lang voor FC Barcelona. Al wil één ploeg het nu toch nog eens proberen om Messi in te lijven...

Volgens Mundo Deportivo plant Internazionale een ‘sensationeel’ bod op Messi. De Italiaanse club is al sinds het winnen van zijn laatste titel én de Champions League in 2010 op zoek naar grote successen. Met de komst van Messi zou de blauw-zwarte club uit Milaan opnieuw aansluiting met de top willen en kunnen maken.

Chinese investeerders zijn kapitaalkrachtig...

Inter is sinds midden vorig jaar in handen van Chinese investeerders. Retailgigant Suning legde zomaar eventjes 270 miljoen euro op tafel om 70% van de aandelen in handen te krijgen. Dat de Chinezen kapitaalkrachtig zijn, is dan ook een understatement.

Inter probeerde tijdens de voorbije transferperiodes al enkele keren om grote namen naar Milaan te halen. Tevergeefs. Nu zouden de investeerders een eerste keer écht willen uithalen met de komst van Messi. Een signaal geven dat het hen menens is om Inter weer naar de top te brengen.

... Maar wil Messi wel weg bij Barcelona?

Al blijft het natuurlijk nog maar de vraag of Messi zin heeft in een avontuur bij de gevallen Italiaanse topclub. De 29-jarige Argentijn lijkt niet geneigd om Barcelona snel te verlaten. En als hij de Blaugrana tóch verlaat, lijkt het voor zijn jeugdliefde Newell’s Old Boys te zijn.