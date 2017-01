Hoe zit de toekomst van Leon Bailey eruit en heeft Genk al een opvolger voor Karelis? Hier de antwoorden

door Redactie



Blijft Leon Bailey deze winter bij Racing Genk? Dat is misschien wel dé vraag van 1 miljoen. Of van heel veel miljoenen. Dimitri De Condé geeft het antwoord. Ondertussen moet er ook nog een spits gevonden worden.

Nikolaos Karelis viel namelijk ongelukkig uit en zal voor de rest van het seizoen out zijn voor Racing Genk. "Daar moeten we op anticiperen. De gesprekken zijn lopende en we willen ze zo snel mogelijk afronden natuurlijk", aldus De Condé in gesprek met Sporza. "Hoe sneller hij bij de groep is, hoe beter. Maar je mag zoiets niet forceren."

En dan is er ook nog de situatie rond Leon Bailey. "We gaan ons best doen om hem bij ons te houden. Mijn gesprek met Leon wees op een planning tot het einde van het seizoen, op dit moment heb ik nog steeds het gevoel dat dat gaat lukken. Natuurlijk is er ook interesse in hem", beseft de sterke man bij Genk.

Kyle Butler is nochtans niet op winterstage, maar daarover is hij ook duidelijk: "Vaders, makelaars of managers moeten de sportieve analyse van een club niet maken, dat zullen wij wel doen. Als Kyle klaar is voor de A-kern zullen we hem daar wel in integreren, maar voorlopig zitten we met deze groep in volle focus op de resterende negen wedstrijden van het seizoen."