Niels Destadsbader haalt een grapje uit, maar maakt zich niet populair bij de fans van Club Brugge

door Redactie



Niels Destadsbader maakte enkele jaren geleden nog het mooie weer als Ronaldinho in FC De Kampioenen, maar tegenwoordig kent TV-kijkend Vlaanderen hem als één van de gezichten van VTM. En dat Destadsbader al graag eens lacht, weet iedereen ondertussen.

Stan Van Samang werd tijdens Belgium’s Got Talent zowat gek van de flauwe mopjes van De Stadsbader, die sinds het begin van dit jaar grapjes maakt in Ligt er Flan op de Mont Blanc. Eind vorige week had de presentator het gemunt op deelnemer Wesley Sonck en… Club Brugge.

Toen Destadsbader aan deelneemster Sacha vroeg of ze het moeilijk had met verliezen, antwoordde het meisje dat ze het daar nogal moeilijk mee heeft. “Wesley kan ook moeilijk tegen zijn verlies. Niet Wesley?”, pikte Destadsbader meteen in.