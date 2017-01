Bij Anderlecht - nog steeds eigenaar van Vanden Borre - vallen ze uit de lucht

door Johan Walckiers

Anderlecht weet niets over het stoppen van Vanden Borre

Anderlecht is momenteel op stage in La Manga en kreeg via de media te horen dat Anthony Vanden Borre zou stoppen met voetbal. De club reageerde verbaasd op het nieuws.