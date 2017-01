Ex-spits van Club Brugge beÃ«indigt zijn carriÃ¨re: "Ik wil stappen zetten in de trainerswereld"

Ex-spits van Club Brugge beëindigt zijn carrière: "Ik wil stappen zetten in de trainerswereld"

Dieter Van Tornhout heeft zijn contract bij KSV Oudenaarde met onmiddellijke ingang stopgezet. De 31-jarige ex-spits van Club Brugge kwam dit seizoen na een knieoperatie niet meer in actie en houdt het (semi-) profvoetbal voor bekeken.

Dieter Van Tornhout hangt zijn schoenen aan de haak. Het voormalige jeugdproduct van Club Brugge trof vorig seizoen nog 16 keer raak bij derdeklasser Oudenaarde, maar speelde dit seizoen nog geen minuut bij de ploeg uit de hoogste amateurafdeling. De 31-jarige spits werd de voorbije zomer opnieuw geopereerd aan de knie en het herstel duurde langer dan gepland.

"De dokters kunnen me niet blijven oplappen", zei Van Tornhout vorige maand aan Voetbalkrant. "Ik zou later ook graag nog wat kunnen ravotten met mijn kindje", voegde hij er aan toe. Hij vreesde toen al voor het definitieve afscheid. Vandaag heeft hij de knoop doorgehakt. "Ik heb nog altijd te veel last van de knie. Dit is hoogstwaarschijnlijk het einde van mijn carrière", bevestigt hij per sms. Van Tornhout beëindigt zelf zijn contract bij Oudenaarde.

Trainersambities

Als speler houdt Van Tornhout het dus voor bekeken, maar hij wil wel in de voetbalwereld actief blijven. "Ik zou graag mijn eerste stappen willen zetten in de trainerswereld. Ik heb intussen al een 'UEFA B' diploma en ben ook een gediplomeerd personal trainer. Ik ben brandend ambitieus en sta voor elk voorstel open", aldus de gewezen aanvaller.

Van Tornhout speelde in zijn carrière bij Club Brugge, Roda JC, twee ploegen op Cyprus, Kilmarnock, Antwerp, Roeselare, Gent-Zeehaven en het voorbije anderhalf jaar dus KSV Oudenaarde. Hij is vijfvoudig Belgisch jeugdinternational en wordt in maart 32.