Immers debuteerde in stijl bij Club Brugge, Preud'homme lyrisch: "Daarom hebben we hem gehaald"

door Redactie



Lex Immers liet bij Club Brugge meteen zijn kwaliteiten bewonderen

Foto: © photonews

Debuteren in stijl. Zo kon je de eerste speelminuten van Lex Immers in het shirt van Club Brugge wel omschrijven. De Nederlander scoorde prompt in zijn debuutmatch voor blauw-zwart.