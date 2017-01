Na Broos, Verheyen, Stoica en De Sutter een nieuwe overloper van Anderlecht naar Club Brugge? Winger is formeel: "Neen, denk niet dat ik dat zou kunnen"

door Redactie



Andy Najar timmert hard aan de weg om klaar te raken in 2017 en zo Anderlecht mee naar de titel te stuwen. Er kwamen enkele vragen over een eventuele overstap naar Club Brugge en die ging Najar zeker niet uit de weg.

Via facebook konden de fans ook vragen stellen aan Andy Najar, die geen vraag uit de weg ging. Zo houdt hij enorm van frietjes: "Daar zijn ze hier in België bekend om en ik hou er wel van", klonk het.

"We kunnen de titel pakken dit seizoen en ik wil mijn steentje daarvoor bijdragen. We werken er erg hard aan. Ik geef eigenlijk liever assists dan dat ik scoor, maar we gaan vooral voor het kampioenschap", klonk het verder nog.

Maar wat met de toekomst van Najar? "Ik focus nu vooral op Anderlecht. Daarna zien we wel weer, maar ik denk niet dat ik bij een andere club in België zou kunnen spelen. Bij Club Brugge? Neen, als ik vertrek zal het voor het buitenland zijn. Ik droom van Arsenal, dat is mijn favoriete club in de wereld."

En zo komt Najar meer dan waarschijnlijk niet in het lijstje van spelers die Anderlecht inruilden voor Club Brugge: Gerhard Mair, Jos Volders, Hugo Broos, Gert Verheyen, Alin Stoica en Tom De Sutter.