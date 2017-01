En nu zit AS Roma achter een andere middenvelder van Standard

door Redactie



AS Roma zou interesse hebben in Ibrahima Cissé

Foto: © photonews

Adrien Trebel heeft al voor zichzelf uitgemaakt dat hij Standard gaat verlaten, maar de aanbiedingen blijven maar binnenkomen op het bureau van de Luikenaars. Voor een andere middenvelder dan wel, maar we betwijfelen of ze daar zo moeilijk over gaan doen.