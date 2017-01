Ploeg van Duchâtelet zorgt voor sensatie in de Spaanse beker, Barça bibbert tot Messi alwéér magistraal tovert (mét beelden!)

door Bart Vandenbussche

Barcelona en 'Belgische' Alcorcon in de kwartfinales van de Spaanse beker

Foto: © A.D. Alcorcón

In Spanje was de winterstop van korte duur, en dus staat er weer volop voetbal op het menu. Woensdagavond moesten acht teams de wei in voor hun bekerduel richting de kwartfinales van de Copa del Rey.