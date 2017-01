Marc Brys blikt tevreden terug op oefenstage in Turkije: "Hechter geworden als groep"

Marc Brys is een tevreden trainer. Zijn ploeg ging met een ruime voorsprong de winterstop in en tankte de voorbije week nog wat extra vertrouwen op oefenstage in het Turkse Antalya. Beerschot-Wilrijk is klaar voor het tweede deel van de competitie.

We horen niets dan lof bij de spelers en technische staf van KFCO Beerschot-Wilrijk over de voorbije oefenstage in het Turkse Antalya. "Ja, het was een zeer geslaagde stage", beaamt Marc Brys. "De oefenvelden lagen er extreem goed bij, de kamers en de bedden waren meer dan oké, ... Dat zijn toch allemaal randvoorwaarden die je als trainer graag in orde wil zien."

"Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we als groep weer wat hechter zijn geworden. De oefenwedstrijd tegen die Kazachse tegenstander (FC Ordabasy, red.) heeft daar ook toe bijgedragen", zegt Brys. Beerschot-Wilrijk won die oefenpot (1-0) tegen een ploeg die vorige zomer nog actief was in de Europa League. "Vooral de manier waarop we die wedstrijd hebben aangepakt, stemde mij tevreden."

"Op een korte studieronde na hebben we de match volledig gedomineerd. Die Kazachen hadden zich duidelijk aan ons mispakt. We creëerden minstens tien goede kansen, de score had veel hoger kunnen oplopen. En dat gaf mijn spelers een enorme boost. Ik heb het nog niet vaak meegemaakt dat een ploeg na een oefenpot zingend en dansend op de spelersbus zit", lacht Brys.

Geen transfers

Zaterdag is het opnieuw bittere ernst, dan komt Dender op bezoek. Brys weet dat het geen gemakkelijke terugronde wordt. "Het zal niet evident zijn om onze voorsprong nog te vergroten. We kijken bovendien ook al vooruit naar de play-offs. Tegen het einde van het reguliere seizoen zouden we eventueel een mini-voorbereiding op die eindronde kunnen inplannen, ook al loop je dan het risico om nog punten te verliezen."

Beerschot-Wilrijk gaat tijdens de transferperiode overigens niet meer op zoek naar extra versterking. "Voor er een speler kan bijkomen, zou er eerst één moeten vertrekken. Maar er hoeft absoluut niemand weg. In het voetbal weet je echter nooit. Het kan plots snel gaan", klinkt het bij Brys.