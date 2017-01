Engels over zijn virtuele zelf op FIFA 17: "Ik vind dat veel" & "Mijn broertje koopt me altijd meteen"

"Als mijn broertje carrière speelt, koopt hij me meteen" - Björn Engels Deel deze quote:

“Tijdens mijn revalidatie heb ik me wel wat beziggehouden met FIFA 17. Ik heb het speltype met die Hunter gespeeld. Hoe heet dat ook alweer?” The Journey, Björn. “Juist, ja. The Journey. Dat was wel plezierig.”

Met de virtuele Björn Engels speelt de echte dan weer nauwelijks of nooit. “Ik speel eigenlijk nooit met mijn eigen mannetje. Toen ik enkele jaren voor het eerst op FIFA stond, was dat wel even van wow. Maar nu is het vooral mijn broertje die met Björn Engels speelt. Als hij een carrière start, dan koopt hij me meteen.” (lacht)

