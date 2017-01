Jeugdproduct Club Brugge speelde basisplaats plots kwijt: "Ik neem MPH niets kwalijk, maar ik kon niet blijven wachten"

door Redactie



Brandon Mechele (23) is een van de drie Bruggelingen die de komende maanden voor STVV uitkomt. De verdediger had vorig seizoen lange tijd uitzicht op speelkansen bij blauw-zwart, tot hij plots naast de ploeg viel.

"Tot januari speelde ik redelijk veel, maar dan niets meer", komt Mechele bij Sporza nog even terug op het vorige voetbaljaar. "Dat was de keuze van de trainer. Poulain en Denswil hebben andere kwaliteiten. Ik heb geprobeerd om daaraan te werken en om me te bewijzen op training, maar ik kon niet blijven wachten op speelkansen."

"Het zat allemaal een beetje tegen"

Afgelopen zomer wilde Mechele al uitgeleend worden. Zover kwam het toen niet. "Club had vier goeie centrale verdedigers. En ik wist dat de trainer niet veel zou veranderen aan de kampioenenploeg. Ik stond dus al een streepje achter en dan raakte ik nog een paar keer geblesseerd. Het zat allemaal een beetje tegen."

"Ik neem Preud'homme niets kwalijk. Hij heeft me veel bijgeleerd en ik ben hem daar dankbaar voor. Maar op een gegeven moment moet je aan jezelf denken. Ik wil spelen dus dit was misschien wel de beste oplossing."