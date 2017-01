Hij is niet te houden: 'Standard casht in het beste geval 12 miljoen euro, maar is attractie wel kwijt'

door Redactie



Everton is overtuigd, het verwachte vertrek bij Standard is een feit

Foto: © Photonews

Standard gaat een dezer dagen langs de kassa passeren. De Rouches strijken de jackpot van 12 miljoen euro op, maar zien wel hun beste speler vertrekken.