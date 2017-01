Gerucht wordt ontkracht: AS Roma is niet geÃ¯nteresseerd in speler van Standard

Gerucht wordt ontkracht: AS Roma is niet geïnteresseerd in speler van Standard

Dat Adrien Trébel een gewilde speler is, is een publiek geheim. Maar ook een andere middenvelder van Standard zou in trek geweest zijn. Er werd namelijk gewag gemaakt van Italiaanse interesse voor... Ibrahima Cissé. AS Roma leek aan de middenvelder te denken, maar daar blijkt niets van aan te zijn.