Vanhaezebrouck heeft niets dan lof voor twee jonge talenten van AA Gent: "Ze staan heel dicht bij basisploeg"

door Redactie



KAA Gent haalde tijdens deze transferperiode al drie nieuwe jongens in huis: doelman Lovre Kalinic, spits Darko Bjedov en winger Samuel Kalu. Maar Hein Vanhaezebrouck zet na de winterstop mogelijk ook meer in op de eigen jeugd.

Jeugdproducten Thibault De Smet (18, linkerflankverdediger) en Louis Verstraete (17, aanvallende middenvelder) maakten de voorbije weken – en ook tijdens de winterstage van Gent – indruk op Vanhaezebrouck.

Vlak voor de winterstop kreeg het tweetal al een kans, in de verloren wedstrijd tegen Genk. “Toen ik ze allebei in Genk inbracht, las en hoorde ik dat ik daarmee een signaal wilde geven. Helemaal niet. Ze verdienden het gewoon om te spelen”, zegt Vanhaezebrouck in Het Laatste Nieuws.