Op dit uur mag het wat meer zijn: bijna niet te geloven dat ploegmaat De Bruyne affaire had met iemand van deze schoonheid

door Redactie



Kristina Mijacevic claimt een affaire te hebben gehad met Aleksandar Kolarov

Foto: © Instagram

Kent u Kristina Mijacevic? De Balkanbabe claimde de voorbije maanden een affaire te hebben gehad met Aleksandar Kolarov. We kunnen het haast niet geloven dat zoiets kan. Want ze is toch veel te knap voor de speler van Manchester City?