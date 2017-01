KV Mechelen kan fikse kater nog net voorkomen en opent 2017 met een sensationele uitslag

KV Mechelen is de enige club van de zestien eersteklassers die deze winter niet naar het buitenland op stage trok. En dus haspelt Malinwa op eigen bodem een voorbereidingsweek af, mét oefenduels.

Woensdagavond ontmoette Mechelen Rupel Boom uit de tweede amateurliga. Beide clubs zorgden voor een heus doelpuntenfestijn door élk vier keer te scoren.

Adesanya, nota bene ex-Mechelen, opende de score voor Boom, maar op het halfuur bracht Osaguona de bordjes weer in evenwicht. Toch ging KV met een opdoffer de rust in want Spaenhoven en Trompet zorgden voor een 3-1-stand aan de kampwissel.

Na de koffie ging het spel opnieuw op en af. Rits zorgde voor de 3-2-aansluitingstreffer, waarna Hens de voorsprong alweer uitdiepte. Via een own-goal en de 4-4 van Peffer sleepte Mechelen alsnog een puntendeling uit de brand.

Scoreverloop

Doelpunten: 16’ Adesanya (1-0), 27’ Osaguona (1-1), 39’ Spaenhoven (2-1), 44’ Trompet (3-1), 55’ Rits (3-2), 57’ Hens (4-2), 85′ (own-goal) (4-3), 88′ Peffer (4-4)