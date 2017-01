Middenvelder van Real Madrid opnieuw verkozen tot Kroatisch Speler van het Jaar

door Redactie



Luka Modric is voor de vijfde keer in zijn carrière Kroatisch Speler van het Jaar

Foto: © Photonews

Niet Ivan Rakitic of Mario Mandzukic, maar wel Luka Modric is uitgeroepen tot Kroatisch Speler van het Jaar. De regisseur van Real Madrid wint de prijs al voor de vijfde keer in zijn carrière.