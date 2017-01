Svilar spiegelt zich in huidige Anderlecht-groep aan ietwat verrassende speler (of net niet?): "Een groot voorbeeld voor mij"

door Redactie



Mile Svilar loopt over van het talent en moet op termijn een vaste waarde worden bij RSC Anderlecht. Voorlopig timmert de nog steeds maar 17-jarige sluitpost aan zijn doorbraak bij paars-wit.

Svilar heeft veel talent en is daarnaast ook best een zelfzekere jongen. Toch loopt hij niet naast zijn schoenen. “Ik heb zelfvertrouwen, ja. Maar ook niet te veel, vind ik."

"Ik weet dat het niet gemakkelijk is voor een jonge doelman om een basisplaats te hebben bij een topclub. Als ik hier mijn kans krijg, zal het aan mij zijn om met die druk om te gaan", zegt het paars-witte talent in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

Boeckx

De jonge doelman van Anderlecht is ook zelfkritisch. En in de huidige groep neemt hij een voorbeeld aan een ietwat verrassende speler. Of net niet? “Ik vind van mezelf dat ik nóg meer moet groeien. Ook mentaal. Frank Boeckx is op dat vlak een groot voorbeeld voor mij”, besluit Svilar.