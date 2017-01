Geflopt bij AtlÃ©tico Madrid, maar nu is deze man op weg naar... klepper uit Premier League

Geflopt bij Atlético Madrid, maar nu is deze man op weg naar... klepper uit Premier League

door Redactie



Atlético Madrid legde gedurende de voorbije jaren heel wat goede spelers vast die zich nadien tot een nog betere voetballer ontplooiden, maar niet iedere transfer van de Spaanse topclub is een schot in de roos.

Zo zit ene Nicolas Gaitan al eventjes op een zijspoor bij Atlético. Diego Simeone plukte zijn 28-jarige landgenoot afgelopen zomer weg bij de Portugese topclub Benfica, maar een succesverhaal schreef Gaitan voorlopig niet in Madrid.

Amper drie keer verscheen de Argentijn aan de aftrap in de competitie. Daarnaast kreeg Gaitan ook nog een handvol kansen in de beker en de Champions League, maar overtuigen deed de dribbelvaardige winger allesbehalve.

Gaitan hoopt op overstap naar... Premier League

Atlético schreef enkele maanden geleden nog 25 miljoen euro over op de bankrekening van Benfica, maar nu mag Gaitan alweer beschikken. De speler zelf hoopt zijn carrière te herlanceren… in de Premier League. Volgens de laatste geruchten zou Tottenham Hotspur wel wat zien in de technisch vaardige Gaitan.