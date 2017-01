'Nieuwkomer' in Jupiler Pro League waar iedereen hoge verwachtingen van heeft: "Ik wil klaar zijn"

door Redactie



Ruslan Malinovskyi is terug van weggeweest: "Ik wil klaar zijn"

Foto: © Photonews

De voetballiefhebbers zullen het volmondig met elkaar eens zijn en zeggen: "Eindelijk is die jongen terug." Vorig seizoen was Ruslan Malinovskyi een smaakmaker in de Jupiler Pro League, tot het noodlot toesloeg.