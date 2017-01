Wie wordt dÃ© uitdager van Club Brugge? Preud'homme spreekt zich uit over grootste concurrent

Wie wordt dé uitdager van Club Brugge? Preud'homme spreekt zich uit over grootste concurrent

Club Brugge hervat het seizoen binnenkort als leider, mét een bonus van twee punten. RSC Anderlecht is de eerste achtervolger van de regerende kampioen en de Brusselaars lijken momenteel de grootste uitdager van hun blauw-zwarte rivaal te worden. Maar hoe denkt Michel Preud'homme er eigenlijk over?

“We analyseren álles. We willen op álle vlakken beter worden. Maar laat ons één ding hopen: dat er in 2017 niet te veel van onze spelers geblesseerd uitvallen”, aldus Preud’homme. “Op dit ogenblik staat Anderlecht het dichtst bij ons. Maar na de reguliere competitie kan er nog ontzettend veel veranderen.”

In de wetenschap dat er tijdens de transferperiode véél kan veranderen, blijft de Luikenaar voorzichtig in zijn uitspraken. “We moeten de transferperiode afwachten. Er volgen na de winterbreak nog negen wedstrijden én play-offs. Ik kan momenteel dan ook niet zeggen wie titelfavoriet is. Al heeft Anderlecht voor de jaarwisseling veel punten gepakt op verplaatsing. Het ging winnen op Gent, Genk, Standard en Charleroi. Dat is sterk.”