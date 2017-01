Nieuwe plannen met Adnan Januzaj nu topclub effectief informeerde? "Zij hebben inderdaad interesse"

door Redactie



Adnan Januzaj kan op heel wat belangstelling rekenen

Adnan Januzaj komt dit seizoen op uitleenbasis uit voor Sunderland. De vraag is wat er over enkele maanden met de 21-jarige vleugelspeler zal gebeuren. Blijft hij bij Man United of wenkt een transfer?