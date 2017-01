Genk wou voor een ander type gaan, maar Stuivenberg legt uit waarom hij dat tegenhield

door Redactie



Albert Stuivenberg wou een jonge, technische spits in plaats van een echte targetman

Foto: © photonews

Bij Genk hadden ze het profiel dat de nieuwe spits moest hebben zorgvuldig uitgetekend. En coach Albert Stuivenberg had daar een grote inspraak in. Samen met Dimitri De Condé vond hij José Naranjo bij Celta de Vigo. "Met hem willen we onze speelwijze verder ontwikkelen."