Stuivenberg sloot debuutmatch voor Genk positief af, maar hij had wel Ã©Ã©n belangrijke opmerking voor zijn manschappen

Stuivenberg sloot debuutmatch voor Genk positief af, maar hij had wel één belangrijke opmerking voor zijn manschappen

door Redactie



Racing Genk oefende woensdagavond tegen Darmstadt, de rode lantaarn uit de Bundesliga. De Limburgers wonnen met het kleinste verschil, en dus toonde T1 Albert Stuivenberg zich na afloop een tevreden trainer.

"Ik zag dat de spelers op zoek gingen naar datgene waar we een hele week op hadden getraind", blikt Stuivenberg in Het Laatste Nieuws terug op de enige Genkse vriendenmatch. "Ze namen initiatief en er werd goed druk gezet. Het liep nog een aantal keer verkeerd, maar de intenties waren goed."

Toch zag de Nederlandse oefenmeester ook nog een belangrijk werkpunt voor zijn troepen. "Ik vind dat er op het veld nog meer gecoacht mag worden, vooral in de as van het veld is die sturing heel belangrijk. We zijn nog maar een paar dagen met mekaar aan het werk, dus dat komt wel goed", besloot Stuivenberg met een positieve noot.