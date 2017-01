Najar wil naar topcompetitie, maar wil voor Anderlecht wel een serieuze geste doen

door Redactie



Andy Najar is zonder veel boe of ba weer basisspeler bij Anderlecht. De Hondurees had niet de tijd van Ivan Obradovic nodig om René Weiler en de medische staf te overtuigen. Het gevolg van keihard werk. Maar hij heeft ook een doel voor ogen: Spanje of Engeland.

Najar zou normaal gezien nu al geen paars-wit meer dragen indien hij niet die zware knieblessure gekend had. "Als ik mij niet geblesseerd had, zat ik hier wellicht niet", zegt Najar in HLN. "Ja, ik wilde een transfer, maar ik geloof dat alles in het leven gebeurt om een reden. Misschien was mijn taak bij Anderlecht nog niet volbracht. Ik ben hier gelukkig."

Maar na het seizoen, dat is een andere zaak. Al staat hij toch open om zijn contract te verlengen, gewoon om Anderlecht te bedanken. Maar zo zet hij zichzelf wel zwakker in mogelijke onderhandelingen. "Mijn contract loopt binnen anderhalf jaar af. Waarschijnlijk praten we volgende maand. Ik ben de club dankbaar. Maar ik denk wel aan de Engelse of Spaanse competitie. Mijn aanvraag voor een Belgisch paspoort loopt. Dat kan helpen bij een transfer."