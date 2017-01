Op dit uur mag het al eens wat meer zijn: Concurrent van Rode Duivel heeft knappe babe geruild voor een absolute Instagram-heldin (waanzinnige kiekjes!)

door Redactie



Simon Mignolet heeft zijn plaats onder de lat bij Liverpool terug, nadat zijn concurrent Loris Karius een aantal keren serieus flaterde. Naast het veld scoort Karius echter dat het een lievenlust is. Waanzin!

Annelie Alpert mocht er namelijk meer dan wezen. Zij deelde met de goegemeente via de sociale media al erg interessante kiekjes, maar voor Karius was Alpert klaarblijkelijk toch nog onvoldoende.

Goodbye #Summer16 🌪 Een foto die is geplaatst door Annelie Alpert (@anneliealpert) op 2 Okt 2016 om 7:22 PDT

En dus heeft Karius zijn vriendin ingeruild voor Pamela Reif. Zij werd in 2016 nog verkozen tot Miss Instagram. Jawel, ook daar zijn prijzen in te verdienen. De geruchtenmolen in Duitsland draaide als nooit tevoren en we kunnen enkel bevestigen dat Karius opnieuw geweldig gescoord heeft naast het veld.

Goodnight ♡ Een foto die is geplaatst door Pamela Rf (@pamela_rf) op 10 Jan 2017 om 1:04 PST

💥 PAMSTRONG Countdown: 3 days 💥 Whole outfit by @juviacollection 🙏🏼 one of my favorite shots of my campaign shoot for their sportswear collection 🌟 love it so much!! #juvia #allgreyeverything - - #juviaactive #pamstrong Een foto die is geplaatst door Pamela Rf (@pamela_rf) op 30 Dec 2016 om 1:42 PST