Vanden Borre (29) hoeft nÃ³Ã³it meer te werken: zoveel miljoen euro heeft de ex-Rode Duivel nu hij gestopt is in zijn bezit

Vanden Borre (29) hoeft nóóit meer te werken: zoveel miljoen euro heeft de ex-Rode Duivel nu hij gestopt is in zijn bezit

door Redactie



Anthony Vanden Borre kondigde eerder deze week aan dat hij het voetbal vaarwel zegt. Op zijn 29ste komt er dus een einde aan de mooiste tijd van zijn leven, maar werken hoeft hij niet meer te doen.

Op dit moment bezit Vanden Borre namelijk 3,62 miljoen euro, becijferde Ludwig Verduyn, samensteller van de 200 Rijkste Belgen, in Het Nieuwsblad. Een aanzienlijk eigen vermogen (roerend en onroerend goed) om verder een zorgeloos leven te leiden.

Zijn loon bij Anderlecht schommelde tussen de 350.000 en 800.000 euro per jaar. Tussen 2008 en 2013 was dat tussen de 600.000 en 800.000. En verder verdiende VDB ook geld naast het voetbal.

Vastgoed

Sponsordeals sloot Vanden Borre niet tot nauwelijks af, wél deed hij in vastgoed. Zo bezit hij een aantal appartementen in de buurt van het oefencentrum van paars-wit in Neerpede. Die verhuurt hij in eigen naam. Bovendien woont hij zelf in een fraai optrekje in de Brusselse Louizalaan.

Verder maakt de rechtsback deel uit van de vennootschap VBPCA (Vanden Borre Pascale Carine Anthony). Carine, de 47-jarige zus van Vanden Borre, baat sinds 2009 onder die naam een kindercrèche uit in Laken.