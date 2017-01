WK-ster wil weg, laat dat ook weten, maar... "Hij wil weg, maar we laten hem niet gaan"

Het zit er bovenarms op bij West Ham United. Dimitri Payet heeft het clubbestuur en zijn trainer laten weten dat hij niet meer voor de club wil spelen, maar die zijn alvast niet geneigd hem zijn zin te geven.

Payet, die op het WK in Frankrijk nog indruk maakte, wil hogerop en Champions League spelen. Vorige maand was er nog interesse van Arsenal, maar West Ham wou niet meewerken aan een transfer. Nu lijkt de winger dat te willen afdwingen, maar West Ham heeft een duidelijk standpunt ingenomen.

Slaven Bilic, de coach, sprak over de zaak. "Dimitri heeft laten weten dat hij niet meer voor de club wil spelen, maar we hebben gezegd dat we onze beste spelers niet gaan verkopen. We gaan hem dan ook niet laten gaan", aldus Bilic. "Ik sprak met de voorzitter en geld is in deze van geen belang. We gaven hem een lang contract en willen dat hij blijft."