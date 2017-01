Standard wil Belfodil op vreemde wijze vervangen, dus is de vraag van 12 miljoen euro: wat nu?

door Bart Vandenbussche

door

Ishak Belfodil op weg naar de uitgang bij Standard, wat nu voor de Rouches?

Wat met Standard zonder Ishak Belfodil? Dat lijkt wel een beetje dé vraag van 1 miljoen te zijn. Of van 12 miljoen euro zo u wil. Bij de Rouches hebben ze een plan, maar of dat wel het juiste is?